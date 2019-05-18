Milli Mücadele'nin Kadınları" Samsun'da Sergilenecek

Milli Mücadele'de büyük yararlılıklar göstermiş kadınları konu alarak polimer kilden 15 kahramanın figürlerini yapan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, geleceğe ışık tutacak eserleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın Samsun'da sergileyecek.

Eserler, Antepli Yirik Fatma, Sakine Baturay, Kara Fatma, Binbaşı Ayşe, Halide Edip Adıvar, Şerife Bacı, Kılavuz Hatice, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Onbaşı Nezahat, Halime Çavuş, Çete Emir Ayşe Efe, Hafız Selman İzbeli, Tarsuslu Kara Fatma ve Dağ Köylü Fatma Çavuş'un figürlerinden oluşuyor.

Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanına da sahip usta öğretici Özlem Işık Sarıhan tarafından yapılan figürler, 100. yıl etkinlikleri kapsamında yarın Samsun'da izlenime sunulacak.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekip olarak etkileyici bir projeye imza attıklarını söyledi.

Milli Mücadele'de emeği olan, tarihe ve bağımsızlığa giden yola yön veren kahraman Türk kadınlarının figürlerini çalıştıklarını belirten Gülşen, "Onlara bebek değil figür demek istiyorum çünkü hepsi birer kahraman. Burada Şerife Bacı, Yirik Fatma, Kılavuz Hatice, Kara Fatma ve Halide Edip Adıvar gibi binlercesi var. Biz sadece burada ismi tarihte geçen kadınlarımızın figürlerini çalıştık. Hepsi çok etkileyici. Biz bunlarla büyüdük. İstiyoruz ki yeni neslimiz de bu görselleri görüp büyüsünler." dedi.

Gülşen, figürlerin yapımının üç ay sürdüğünü aktardı.

Projeyi öncelikle Samsun Valiliğine sunduklarını dile getiren Gülşen, "Kendileri beğendi ve biz de çalışmalarımıza hız verdik. Görenler çok etkileniyorlar, duygulanıyorlar. Bunları tüm gençler, çocuklar görsün istiyoruz. Bu vatanı kolay kazanmadık. Rabbim bir daha bize Kurtuluş Savaşı nasip etmesin." ifadelerini kullandı.

"Çalışırken duygulandım"

Usta öğretici Sarıhan ise ortaya çıkan eserlerden dolayı gururlu olduğunu vurguladı.

Sarıhan, polimer bebeğin Türkiye'de yeni bir sanat olduğunu ifade ederek şu bilgileri aktardı:

"Yurt dışında çok iyi sanatçılar var. Polimer, plastik bazlı bir hamur. Heykeltıraşların yaptığı gibi şekillendiriliyor. Bir kadın olarak Kurtuluş Savaşı kadınlarını çalışmak hem onur hem de gurur verici. Çalışırken çok duygulandım. O ruha bürünmek lazım çünkü hepsi ayrı bir karakter. Bu işi okumadan, araştırmadan da olmuyor. Duygunun yoğun yaşandığı yerler oldu. Bazılarının resimleri yok mesela. Birçok şeyi kendimden katmak zorunda kalıyorum. Akademisyenlerin ve bu konu hakkında araştırma yapmış tarihçilerin resimlerinden faydalanıyorum. Halide Edip Adıvar'da çok zorlandım. Çok güçlü bir kadın. Çok net bir kadın. Burada da bildiri okurkenki halini yaptım. Herkesin bunu görüp tarihi bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum çünkü onlar kadınlıklarını yaşayamamış anne, eş olamamış ya da onu sonradan kaybetmiş insanlar. Çok minnettarız onlara."

Sergi, yarın Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi'nde açılacak.

Kaynak: AA