Milli Mücadele'nin ayrıntıları AA arşivinde

20.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:06

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan ve Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyurarak önemli bir görev üstlenen Anadolu Ajansı (AA), tarihi belge niteliğindeki yayınlarını kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kamuoyuyla paylaşacak.



Haber maratonunu yıllardır aksatmadan sürdüren AA, "Güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı" habercilik anlayışıyla 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor.



Milli Mücadele'nin yürütüldüğü zor şartlarda kurulan Anadolu Ajansı, ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başladı. İlk bültende, memleketin içinde bulunduğu durum ortaya konuldu ve bu çerçevede Ajansın kuruluş amacına yer verildi.



AA, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyurarak önemli bir görev üstlendi.



Ankara hükümetinin resmi tebliğleri, yurt dışından önemli gelişmeler, halka uyarılar, 1. Meclis'ten ve cepheden havadisler ile işgal güçlerinin kara propagandalarına yanıtlar içeren AA bültenleri, büyük bir boşluğu doldurup, adeta Milli Mücadele adına basın denebilecek ikinci bir cepheyi açtı.



Kahraman süvariler gözyaşları arasında İzmir'e girdi



Tarihe tanıklık edip olayları bültenlerine taşıyan Anadolu Ajansının bu nitelikteki haberleri, kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.



Aralarında İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, Lozan Antlaşması'nın Meclis'te kabulü, işgalci İtalyan ordusunun Antalya'dan ayrılışının da olduğu olaylara ilişkin yayınlar, dikkati çeken ayrıntılar içeriyor.



AA, İzmir'in 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunu, şu ifadelerle haberleştirdi:



"Muzaffer ordumuzun kahraman süvarileri bugün cumartesi öğleden evvel saat on buçukta halkın sevimli gözyaşları arasında İzmir'e dahil olmuştur. Anadolu Ajansı, üç seneyi mütecaviz bir devre-i iftirakdan sonra anavatana kavuşan güzel yurdumuzu hasretle selamlar, halaskar ordumuza ve azimkar milletimize şükran ve tebriklerini arz eder."



İtalyan kuvvetleri hareket ederken şehri selamladı



Lozan Antlaşması'nın 1. Meclis'te kabulünü ise AA, "Ekselansları İsmet Paşa'nın iki oturum süren uzun konuşmasından sonra, antlaşmanın kabulü oylamaya sunuldu. Lausanne (Lozan) Antlaşması ezici bir çoğunlukla kabul edildi." ifadeleriyle duyurmuştu.



İşgalci İtalyan ordusunun Antalya'dan ayrılışıyla ilgili AA, 5 Temmuz 1921'de iki haber yayımlamıştı.

İlk haberde, "Şehrimizdeki İtalyanlar bu sabah tekmil kuvvetlerini vapurlara irkab etmişlerdir. Akşama hareketleri mukarrerdir." ifadeleri kullanılmış, ikinci haberde ise şu bilgiye yer verilmişti:



"Bade'z-zeval yediyi kırk beş geçe İtalyan vapurları Antalya'daki İtalyan işgal kuvvetlerini kamilen limanımızdan hareket ettiler. Esna-ı harekette vapurla düdükleriyle şehrimizi selamlamışlardır."

Kaynak: AA