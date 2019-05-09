Milli Mücadele'nin 100. Yılına Özel 100 Maket Bandırma Vapuru

Sinoplu maket tekne yapım ustası Doğan Ülgen, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a gelirken kullandığı Bandırma Vapuru'nun maketinden 100 adet üretti.

Atatürk'ün, silah arkadaşlarıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a gelişinin önemli simgelerinden Bandırma Vapuru, Sinop'ta maket tekne yapımı ustalarının ellerinde yeniden canlandırıldı.

Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırma Vapuru maketinin kendileri açısından önemli bir değeri bulunduğunu söyledi.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmadan önce 18 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Sinop'a geldiğine işaret eden Ülgen, bu önemli değere kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Milli Mücadele'nin 100. yılına özel olarak hazırladıkları 100 maketi Türkiye'nin farklı noktalarındaki insanlara ulaştıracaklarını söyleyen Ülgen, şu değerlendirmede bulundu:

"Bandırma Vapuru, tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Biz de 100. yıla özel olarak 100 Bandırma Vapuru maketi yaparak bu önemli değerimizi hatırlatmak istedik. Bandırma Vapuru, Türkiye'nin her yerinde olmalı. Evet, Samsun çok önemli, Milli Mücadele'nin başladığı yer ama bu Samsun, Sinop, İstanbul meselesi değil, ülkenin meselesi. Onun için herkes geçmişine, tarihine sahip çıkmalı. Umarım bu maketler, Bandırma Vapuru'nun her zaman hatırlanmasına katkı sunar."

Ülgen, çalışmasını 3 ayda tamamladığını belirterek, "Çok titiz bir çalışma yaptık. Yetiştirmek için çok uğraş verdik. Küçük eksiklikler dışında çalışmamızı tamamladık." dedi.

Kaynak: AA