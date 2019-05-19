Milli Mücadele'nin 100. Yılı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılında, Balkanlardan gelen 100 öğrenci Edirne'de, Gençlik Şöleni'ne katılıyor.

Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Moldova ve Makedonya'dan geleneksel kıyafetleriyle öğretmenler eşliğinde kente gelen lise öğrencileri ilk olarak Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Canalp, ziyarette yaptığı konuşmada, Balkanlardan gelen öğrencilerle birlikte bayramı kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

19 Mayıs'ın Türk Milleti için özel bir gün olduğunu ifade eden Vali Canalp, "Bizim için milli bir bayram. Bunun yanında aynı zamanda tarihsel bir anı. Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı milli mücadelenin de başladığı gün. Her yıl 19 Mayıs'ı kutluyoruz. Bu yıl ise 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Balkanlardan gelen gençlerle kutlamak bizim içinde ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canalp, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik Şöleni kapsamında Balkan ülkelerinden gelen 100 öğrenci geleneksel dans gösterileri yapacak. Çeşitli etkinliklere katılacak.

Kaynak: AA