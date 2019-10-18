18.10.2019 17:33

Milli Mücadele Müzesi'ni 22 ayda 281 bin 550 kişi ziyaret etti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı döneminde 6 bin 317 şehit vererek ortaya koymuş olduğu destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete sunulan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni 22 ayda 281 bin 550 kişi ziyaret etti.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olup, Dünya'ya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin kurtuluş destanı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde gelecek nesle aktarılıyor. Ecdadın zor koşullar altında düşmanın teknolojik silahlarına karşı verdiği mücadele bal mumu heykeller ve ses efektleri ile profesyonel rehberler anlatımında gelecek nesillere aktarıldığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'ni 22 ayda 281 bin 550 kişi ziyaret etti.

"Heyeti Merkeziye'nin kullandığı mekan"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nin geçmişin yansıması olduğunu belirterek "Burası Gaziantep'in kuruluşunda Heyeti Merkeziye'nin kullandığı bir mekan. Kurtuluş Savaşı'nda baskınlar olduğu zaman bu tünelleri kullanarak, farklı mekanlardan çıkmak suretiyle savaşı buradan yönetmişler. Gaziantep'in kurtuluş savaşında bir çok olayları içinde barındırmış çok önemli mekanlardan birisi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen Şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.' dediği yerdeyiz. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin geçtiği mekanlardan birisi olan bu mekan, gençlerin tarihlerini daha net bir şekilde görüp, geleceklerine yön verecekleri bir müzedir. Tarihin ruh kazandığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde 'imkanın değil imanın galip geldiği' çok net bir şekilde anlatılmaktadır" dedi.

Halisdemir sahnesi

Dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun katıldığı törenle hizmete açılan müzede İngiliz ve Fransızlara ait silah parçaları ile şehir halkının kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşya sergileniyor. 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurduğu sahnenin de canlandırıldığı müzede, mağaranın Kurtuluş Savaşı'nın ardından sabunhane ve depo gibi gündelik yaşam alanı olarak kullanılmasına da yer veriliyor.

Kaynak: İHA