Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı - Haberler
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Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı

Milli Mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı
AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve bölgesinde kazandığı zaferin ardından Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren, Atatürk'ün silah arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy, kabri başında anıldı.

Cebesoy'un vefatının 54. yılı dolayısıyla Alifuatpaşa Mahallesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Yapılan dua sonrası, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, gaziler ve vatandaşlar kabre karanfil bıraktı.

Başkan Kaya, yaptığı konuşmada, Cebesoy'un ilçe ve şehir için nice uğraşlar verdiğini söyledi.

Milli mücadele kahramanını saygıyla yad ettiklerini dile getiren Kaya, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ali Fuat Cebesoy ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra Ali Fuat Paşa Kuvayı Milliye Müzesi'ni gezdi.

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AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri

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