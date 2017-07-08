Milli Mücadele Kahramanları Demirci Akıncıları'nın Logosu Tescillendi

Demirci Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan "Demirci Akıcıları" logosunun patent başvurusu onaylandı.



Demirci'de amatör olarak karakalem çalışması yapan Semra Yalçın tarafından tasarlanan logo için Demirci Belediye Başkanlığı tarafından patenti alınmak üzere geçen yıl başvuru yapılmıştı.



Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleler ile efsaneleşen Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı ve arkadaşlarının Demirci ve bölgesinde yürüttüğü mücadelelerin sembolize edildiği logo, Türk Patent ve Marka Kurumunca onaylandı.



Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültürel değerlerin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.



Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu tür kültürel değerlerin korunması için emek veriyorsunuz, bir yere getiriyorsunuz. Eğer bunun patentini almazsanız kötü niyetli olarak da kullanılabiliyor. Biz de bunun önüne geçmek ve amacı dışında kullanılmaması için patentini aldık. Demircili bir sanatkarımızın çizimini eserini tescillettik. 29 Ağustos'ta Türkiye İzcilik Federasyonu izcilerinin katılımı ile Sarıçayır'da Demirci Akıncıları Milli Bilinç kampının ikincisi düzenlenecek. Aynı gün ilçemizde geleneksel hale getirdiğimiz Demirci Akıncıları'nı anma programı düzenleyeceğiz."



Demirci Akıncıları logosunu çizen Semra Yalçın da Kurtuluş Savaşı'nda Demirci'de vatan topraklarını korumak için mücadele vermiş Demirci Akıncıları'nın logosunu 3 günde ortaya çıkardığını ifade etti. Yalçın, "Milli Mücadele kahramanları olan Demirci Akıncıları Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve arkadaşları anısına yaptığım logonun ömür boyu kalacak olması mutluluk ve gurur verici." dedi.