Milli mücadele kahramanının eşyaları, müzede sergileniyor

19.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:06

KAYSERİ'de, milli sporcu Uğurcan Bayazit, Kurtuluş Savaşı kahramanı dedesi Bayram Bayazit'e ait tüfek ve İstiklal madalyası gibi eşyaları, 3 ay önce Milli Mücadele Müzesi'ne bağışladı. Bayazit'in eşyaları, yapılan konservasyon çalışmalarının ardından müzede sergilenmeye başlandı.

Pınarbaşı ilçesinde yaşayan, milli muay thai sporcusu Uğurcan Bayazit, 1974 yılında kaybettiği, Kurtuluş Savaşı kahramanı dedesi Bayram Bayazit'e ait 'Nagant' marka tüfeği, nüfus cüzdanını, İstiklal madalyası ve belgesini 3 ay önce Kayseri Milli Mücadele Müzesi'ne bağışladı. Bağışlanan eşyalar, konservasyon ve belgelendirme çalışmalarının ardından Tacettin Veli Mahallesi'ndeki Milli Mücadele Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Müzeler ve Tarihi Yapılar Şube Müdürü Fehmi Gündüz, Bayram Bayazit'in 1'inci Dünya Savaşı'nda 1914 yılında 90'ıncı alayın emrinde, 1918'de ise El Cezire cephesinde görev yaptığını belirterek, "Bayram Bayazit daha sonra kendi isteği ile Sakarya harbine katılmıştı. Yunan komutanı Trikopis'i esir alan milli mücadele kahramanlarından biridir. Pınarbaşı ilçesi Yeregeçen Mahallesi 1891 doğumlu Bayram Bayazit, tezkeresinden yıllar sonra Pınarbaşı Askerlik Şubesi'ne başvuruda bulunmuş ve yapılan araştırma neticesinde kendisine İstiklal madalyası ve belgesi verilmiştir. Sadece 4 yıl İstiklal madalyasını takabilen Bayazit, 1974 yılında vefat etmiştir. Vefatının ardından evinde duran milli mücadele yıllarında kullandığı eşyalar, torunu Uğurcan Bayazit tarafından müzemize getirerek sergilenmesini istendi. Biz de yaptığımız konservasyon ve belgelendirme çalışmalarının ardından bu önemli eserlerini oluşturduğumuz alanda sergilemekten gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA