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Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı

Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Manisa'nın milli mücadele dönemindeki en önemli kahramanlarından biri olan dönemin Manisa Müftüsü Ahmet Alim Efendi vefatının 91. yılında Manisa Müftülüğü tarafından düzenlenen programla anıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın milli mücadele dönemindeki en önemli kahramanlarından biri olan dönemin Manisa Müftüsü Ahmet Alim Efendi vefatının 91. yılında Manisa Müftülüğü tarafından düzenlenen programla anıldı.

Manisa Müftüsü, milli mücadele kahramanı, şair ve musikişinas Ahmet Alim Efendi vefatının 91. yıldönümü münasebetiyle mezarı başında ve Sultan Camiinde cuma namazı öncesinde okunan mevlidi şerifle anıldı.

Kabri başındaki dua programına Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, müftü yardımcıları, Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, vaizler ve gençler katıldı.

Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Manisa'nın Manevi değerlerinden olan geçmişte Manisa'ya çok emeği geçen milli mücadele kahramanı, şair ve Müftü Ahmet Alim Efendi'ye vefa olarak 91. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Önce Çatal Mezarlığındaki kabrini arkadaşlarla ziyaret ettik. Ardından cuma namazı öncesinde Sultan Camiinde mevlid-i şerif ve vaazla yad edilip dua edildi. Gelecek nesillere böyle kıymetli değerlerimizi tanıtmamız vefa borcumuzdur." dedi. - MANİSA

Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı

Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı

Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı

Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı

Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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