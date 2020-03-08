Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM ) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Mücadele Kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı.

08.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:09
Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM ) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Milli Mücadele Kahramanı Fatma Çavuş mezarı başında dualarla anıldı.


Milli Mücadele'nin ilk ateşinin yakılmasıyla eşini seferberlik için gönderen, Nebiyan Dağı'ndan köylerine soygun ve talan için baskına gelen Rum ve Ermeni çetelerine karşı da amansız bir mücadele vererek çeteleri etkisiz hale getiren 33 yaşındaki kahraman Fatma Çavuş (Fatma Yalçın), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Dağköy Mezarlığı'ndaka kabri başında anıldı. OKTAM Merkez Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağaz tarafından yapılan konuşmanın ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Kuram, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da birer konuşma yaptı. Kaymakam Yavuz Güner, "Dağköylü Fatma Çavuş ilçemizde doğmuş ve seferberlik zamanı erkeklerin savaşa gittiğinde, köyler boşaldığı bir zamanda üstün bir kahramanlık sergileyerek tüm kadınlarımızla birlikte köyünü ve bölgesini savunmuş, üstün kahramanlıklar göstermiştir. Dağköylü Fatma Çavuş tarihsel bir değerimizdir" dedi.


Vali Osman Kaymak ise, "Kadın olmadan hayat yarım. Kadın bizim ilk öğretmenimiz. İlk günden talim ve terbiyeyi annelerimizden öğreniyoruz. Hayatın zorluklarını, güçlüklerini hanımlarımızda birlikte aşıyoruz. O anlamda kadının olmadığı iş yarımdır. Onun için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çok önemli. Çok iyi eğitilmiş bir anne çocuğunu bütün kötülüklerinden korur. Bu güzel günde kahraman annelerimizi unutmadık. Fatma Çavuş analarımız bunlardan birisi. Bugün burada köyünde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler kendi kültürümüzün kahraman annelerimizi çok iyi tanımak ve tanıtmak durumundayız. Yoksa çocuklar televizyon ve basın yoluyla başka kahramanlar buluyorlar. Fatma Çavuş burada dururken bizim televizyonlarda, çizgi filmlerde çocuklarımıza başka kahramanlar buldurmamamız lazım. O anlamda Fatma Çavuş'u daha fazla katılımlarla kutlamalıyız. Ben şahsen Samsun valisi olarak buraya gecikmiş bir ziyaret yaptığımı düşünüyorum. Bu annemiz sayesinde bugün buradayız, mekanı cennet olsun. Onlar bu mücadeleyi vermeseydi namus, şeref, ezan, işte Fatma annemiz gösterdi. Teslim etmedi burada namusunu, şerefini, cesur Türk anası örneğini gösterdi. Bizim başka örnek aramamıza gerek yok. O anlamda Fatma Çavuşları, Nene Hatunları çok iyi tanımak ve bu kahramanları çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Kaymak ve protokol üyeleri, anma programına katılanlara gül hediye etti. Daha sonra Fatma Çavuş'un mezarı başında dua okundu. Duanın ardından Dağköy Şehitliği'nde bulunan 1987 yılında şehit olan Komanda Er Arif Çetin'in kabri ziyaret edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Manşet

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