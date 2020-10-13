Milli Mücadele kahramanı Çiğiltepe'nin adı Safranbolu'da yaşatılacak
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Milli Mücadele kahramanı Çiğiltepe'nin adı Safranbolu'da yaşatılacak

13.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:27
Milli Mücadele kahramanı Çiğiltepe'nin adı Safranbolu'da yaşatılacak

Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında önemli görevler üstlenen İstiklal Madalyası sahibi Miralay Reşat Çiğiltepe'nin adı, Safranbolu ilçesinde bir caddeye verildi.

Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında önemli görevler üstlenen İstiklal Madalyası sahibi Miralay Reşat Çiğiltepe'nin adı, Safranbolu ilçesinde bir caddeye verildi.

Safranbolu Belediye Meclisi, son toplantısında, Yazıköy mevkisinde açılan yeni caddeye, "Miralay Reşat Çiğiltepe Caddesi" ismini verdi.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadele kahramanlarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İlçede ülke için şehit olmuş, canını vermiş değerlerin isimlerinin yaşatıldığına dikkati çeken Köse, "Tarihimize destanlar yazdıran, etnik kimliklerimizle özgürce bu ülkede yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızı asla unutmamalı, saygı ve rahmetle anarak minnet borcumuzu bir nebze ödemeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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