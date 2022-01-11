Milli Mücadele kahramanı Akıncı'nın adı Afrika'daki su kuyusuna verildi

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Demirci Şubesince Mali'de açılan su kuyusuna Milli Mücadele kahramanlarından Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın adı verildi.

Vakfın Demirci Şubesi Temsilcisi Yahya Çelik, gazetecilere, ilçede toplanan bağışlarla Mali'de yaşanan susuzluğa çare olmak için bir su kuyusu açtırıldığını belirtti.

Kuyuya Kurtuluş Savaşı'nda Demirci ve bölgesinde düşmana karşı mücadele veren Demirci Akıncıları'nın komutanı ve dönemin kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın isminin verildiğini belirten Çelik, hayırseverlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam da vakıf aracılığıyla hayır hizmetlerine devam ettiklerini belirterek, "Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı adına su kuyusu açtırarak isminin orada yaşatılmasını sağladık. Su kuyusunun minyatürü kurumumuza gönderildi. Bu minyatürü, ilçemizdeki Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesine sergileyeceğiz." dedi.