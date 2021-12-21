BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - "Milli Mücadele'de Gaziantep 100. Yıl Ulusal Sergisi" Beyoğlu'nda açıldı

Vali Ali Yerlikaya Mustafa Kemal'in sözünü okudu, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar"

İSTANBUL - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "Milli Mücadele'de Gaziantep 100'üncü Yıl" sergisi düzenlendi. Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar" sözünü okudu.

Beyoğlu'nda, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında bir sergi düzenlendi. "Milli Mücadele'de Gaziantep 100. Yıl" isimli sergi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde açıldı. Gaziantep'in Milli Mücadele'deki yeri ve öneminin çeşitli tarihi belge ve eserlerle anlatıldığı sergiye, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep hakkındaki sözünü okudu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, yüz yıl önce büyük bir fedakarlık göstererek destan yazan atalarımızdan aldıkları ilhamla yeni destanlar yazmak için çalıştıklarını söyledi.

Vali Yerlikaya Atatürk'ün Gaziantep hakkındaki sözünü okudu

Açılış töreni öncesindeki konuşmasına, "Kıtaları, denizleri, gönülleri buluşturan, baş tacımız olan İstanbul'umuzda bugün çok önemli bir ev sahipliği yapıyoruz. Aziz şehrimizin milli mücadelede yüzüncü yılı sergisini az sonra hep birlikte açacağız" diyerek başlayan Ali Yerlikaya, daha sonra serginin girişinde bulunan, Mustafa Kemal Atatürk'e ait, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar" yazısını okudu. Yerlikaya, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bir asırdan beri bu şehrimize gazilik onurunu yaşatan, bu şükrü bize her zaman hissettiren 6 bin 317 şehidimiz ve tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

"Gaziantep şehirler içinde farklı bir yerdedir"

Gaziantep'in milli mücadelede verdiği şehitleri hatırlatarak, gazi unvanı bu sebeple aldığını söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yüzüncü yılı son günlerine geldik. Yüz yılda Gaziantep tarih yazdı. Gazilik unvanını aldı. Bu unvanı yaptığı mücadeleyle, o günkü nüfusunun dörtte birini şehit vererek aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üç kere gazilik unvanı verdi. Birincisi kendisine, ikincisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, üçüncüsü ise Gaziantep'e verildi. Bu açıdan şehirler içerisinde farklı bir yerdedir. 10 milyar dolar ihracata ulaşan bir şehir haline geldik. İnşallah aynı kararlılık, azim, çalışma ve mücadele ile ikinci yüzyılın sonunda çok daha güzel yerlere geleceğiz" diye konuştu.

"Yeni bir hikaye, yeni bir destan yazmak için buradayız"

Yüz yıl önce büyük bir fedakarlık göstererek destan yazan atalarımızdan aldıkları ilhamla yeni destanlar yazmak için çalıştıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Atalarımızın, ecdadımızın yüz yıl önce yaptıklarını sanata dönüştürmek, ikinci yüzyıla büyük bir ilham kaynağı olması açısından bugün buradayız. Gaziantep Büyükşehir olarak bugün, tam bir gönüllülük esasıyla Sıtkı Başkanımın başında olduğu, bir panorama müzesi inşa ettik. Bu, yaklaşık 7 yılımızı aldı. 7 yılın sonunda, "Tarih sanatla nasıl buluşur, tarih sanatla nasıl birleşir, tarih sanatla birleştiği zaman etki gücü nasıl artar ve bu güç nasıl geleceğe taşınır?"ı göstermek için büyükşehir olarak büyük bir çalışma yaptık. Hamdolsun, iddiayla söylüyorum, Sivastopol'u yerinde görmüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, görmeyenlerin mutlaka gelip orayı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ecdadın yaşadığı her şeyi içeriye girdiğiniz zaman bütün yüreğinizle hissediyordunuz. Dışarıya çıktığınız zaman bastığınız toprağın ne anlama geldiğini, oradaki kefensiz yatanlara olan minnetinizi hissediyorsunuz, daha da önemlisi oradan büyük bir ilham alıp şehri ikinci yüzyıla hazırlıyorsunuz. Tarihe açılan bir pencere, bir kapı. Gördüğünüz her şey size bir şey söylüyor. Oradan aldığımız bir ilham var. Allah'ın izni, Sayın Cumhurbaşkanımızın dönüştürücü gücü ile, biz ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Vallahi yaparız. Destanı yazan atalarımızdan büyük bir ilham aldık, yeni bir hikaye, yeni bir destan yazmak için buradayız" şeklinde konuştu.

"Milli mücadele Beyoğlu'nda başladı"

Sergiye ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Gazi şehrin yüzüncü yılında panoramik bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadeleyi başlattığı yer Beyoğlu Karaköy Galata Rıhtımıdır. Buradan 16 Mayıs'ta çıkılmıştır. 1919'da Samsun'a çıkışla başlayan milli mücadelede, zaferler, kurulan cumhuriyetimiz, kazanılan gazilik unvanları vardır. Bu milletin, bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Bütün millet bu anlamda gazidir. Çünkü bu mücadele bir millet olarak verilmiştir. Gaziantep ve yurdun müdafaasında canlarını ortaya koyan cümle şehitlerimizin ruhları şad olsun. Milli mücadelede başta kadınlarımız var, onlar çocuklarını, eşlerini, babalarını cepheye gönderdiler. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin kurdelesi kesilerek açılış yapıldı. Kurdele kesiminden sonra, Ali Yerlikaya ve beraberindekiler sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçilerin de sergiye ilgisinin yoğun olduğu görüldü.