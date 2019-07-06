Milli Mücadele anısına tek şişte 919 kilo cağ kebabı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte tek şiş üzerinde pişirilen 919 kilo cağ kebabı vatandaşlara ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığının destekleri ve Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin gerçekleştirildiği kentte milli mücadele ruhu yaşatılmaya çalışılıyor.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla süren etkinlikler kapsamında, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan programda halk arasında "yatık döner" olarak da bilinen cağ kebabı hazırlandı.

Taşıma aracı ile sabitlenen tek şişe 919 kilo eti dizen görevliler, şişi vinç yardımıyla hazırlanan özel mangalın üzerine bıraktı.

Burada ustalar tarafından pişirilen "cağ kebabı" daha sonra görevlilerce alanı dolduran yüzlerce vatandaşa ikram edildi.

Etkinlikler, yöresel halk oyunları ekiplerinden yüzlerce kişinin katılımıyla "baş bar" oyununun oynanması ve konserle sona erdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum deyince bazı insanların aklına sadece kış turizminin geldiğini söyledi.

Kentin farklı özelliklerinin bulunduğunu aktaran Memiş, "Erzurum sadece cağ kebabı veya kadayıf dolmasıyla değil, tarih ve kültürü ile de çok farklı bir kenttir. Erzurum deyince aklımıza yiğitlik, dadaş kültürü ve mertliği geliyor. Erzurum deyince aklımıza, emperyalist güçlere, düşmanlara Anadolu'nun kapısını kapatan bir şehir geliyor. Dolayısıyla biz bu 100. yıl etkinliklerini festival havasında, coşkuyla kutluyoruz. Etkinlikler 23 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu vesile ile yurdun kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum." diye konuştu.

Cağ kebabı ustası Şakir Aktaş ise "Dünyada bunun örneği yok. 919 kiloluk cağ kebabı yapılıyor." dedi.

Kaynak: AA