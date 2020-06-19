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Milli motosikletçilerin yarış takvimi açıklandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun 2020 yılı yarış takvimlerinin açıklandığını duyurdu.

Milli motosikletçilerin yarış takvimi açıklandı
19.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:16

Türkiye Motosiklet Federasyonu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun 2020 yılı yarış takvimlerinin açıklandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike, Supersport ve Supersport300 Şampiyonaları'nın yeni takvimi Dünya Motosiklet Federasyonu tarafından belirlendi.

Buna göre 2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası, ilgili ülke hükümetleri ile yapılan görüşmelerden sonra 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu 34 puanla 3. sırada yer alırken, milli motosikletçi Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda 11. sırada bulunuyor.

Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport300 Şampiyonası'nda ilk yarışına İspanya'da çıkacak.

2020 Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonası takvimi şöyle:

31 Temmuz-2 Ağustos: İspanya/ Jerez

7-9 Ağustos: Portekiz

28-30 Ağustos: İspanya/ Aragon

4-6 Eylül: İspanya/ Aragon

18-20 Eylül: İspanya/ Barselona

2-4 Ekim: Fransa

9-11 Ekim: Arjantin (Onaylanacak)

6-8 Kasım: İtalya (Onaylanacak)

İngiltere, Hollanda ve Katar ayakları daha sonra belirlenecek.

Kaynak: AA

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