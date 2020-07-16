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Milli motosikletçiler yeni sezon için gaza basmaya hazır

Milli motosikletçiler, dünya şampiyonalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen 4 aylık aranın ardından AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu öncülüğünde sezona hazır hale geldi.

Milli motosikletçiler yeni sezon için gaza basmaya hazır
16.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:32

Milli motosikletçiler, dünya şampiyonalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen 4 aylık aranın ardından AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu öncülüğünde sezona hazır hale geldi.

Kenan Sofuoğlu koordinasyonunda çalışan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak, yeni normalleşme dönemiyle yarışlar için gün sayıyor.

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike, Can Öncü Dünya Supersport ve Deniz Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport300'de, Asrın Rodi Pak ise İspanya Superbike Şampiyonaları'nda şampiyonluk hedefleriyle pistlere dönecek.

"Milli sporcuları şampiyonalara hazırlamak beni memnun ediyor"

Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine, 2020'deki ikinci hazırlık kampını tamamladıklarını söyledi.

Takım kaptanı olarak milli sporcuları şampiyonalarına hazırlamanın kendisini memnun ettiğini belirten Sofuoğlu, sporcular üstünde yaklaşık 10 yıllık bir emek olduğunu dile getirdi.

Hazırlık kampında dünya şampiyonalarında boy gösteren sporcular olduğunu hatırlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Toprak'ın mücadele ettiği şampiyonanın ilk yarışı bu sezon Avustralya'da yapıldı. Toprak oradaki ilk yarışı kazandı, sonrasında salgın dönemi başladı. Deniz Öncü'nün de ilk yarışı Katar'da yapıldı. İlk defa dünya şampiyonasında yarışmasına rağmen puan alabildi ve takımı tarafından bana memnun olduklarını ve uzun yıllar devam etmek istedikleri bir sporcu olduğunu söylediler. Can Öncü de Avustralya'da benim koltuğumu dolduran Türk olarak Turkish Raising Team'de yarışıyor. Can, ilk yarışında biraz acemilik yaşadı fakat o da puanla ayrıldı yarıştan. Ben kendisinden bu seneyi ilk 10'da tamamlamasını ve 2021'de şampiyonanın iddialı bir pilotu olmasını istiyorum. Benden aldığı bayrakla bu şampiyonada ikinci dünya şampiyonu olmasını hedefliyoruz. Can, ayırca dünya motosiklet tarihinin en genç yarış kazanan pilotu."

Bahattin Sofuoğlu'nun da Dünya Supersport300'de mücadele ettiğine değinen Sofuoğlu, "Sezonu önümüzdeki ay başlayacak. Toprak'la beraber Yamaha markasında ülkemizi dünya şampiyonalarında temsil edecek. Diğer sporcumuz Rodi ise İspanya Superbike Şampiyonaları'nda yarışıyor. 'Hangi ülkenin en iyi motosiklet şampiyonası var.' derseniz İspanya'dır. Bu nedenle Rodi için İspanya'yı seçtik, orada ülkemizi temsil eden bir sporcu fakat orayı bir merdiven olarak kullanıyoruz. İnşallah onu da dünya şampiyonalarında yarışan sporcularımın arasına ekleyeceğim." şeklinde konuştu.

"Fabrika gibi sporcu yetiştirmek istiyorum"

Kenan Sofuoğlu, Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki en başarılı pilotlarının bu kampta yer aldığını kaydetti.

Akyazı'da milli takım kampları yaptıklarını vurgulayan Sofuoğlu, "Buradaki pistimiz her sporcumuz için nimet. İnşallah nice sporcular yetiştireceğiz. Sporcu yetiştirmeyi çok seviyorum. Nasıl bir fabrikada ürün üretiliyorsa ben de bir fabrika gibi sporcu yetiştirmek istiyorum. Daha fazla sporcuyu ülkemize kazandırıp dünya şampiyonalarında boy göstermesi en büyük temennim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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