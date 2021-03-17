Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, İtalya'da testlere katıldı
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Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, İtalya'da testlere katıldı

17.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:40
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, İtalya'da testlere katıldı

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, İtalya'da testlere katıldı.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, İtalya'da testlere katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İtalya'nın Misano Marco Simoncelli Pisti, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden takımların resmi testlerine ev sahipliği yaptı.

İki gün süren testlerde PATA Yamaha takımıyla yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, hızlı ve tutarlı tur zamanları yaptı. Dünya Superbike Şampiyonası'nın yeni sezonuna hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, 140 tur attığı Yamaha YZF-R1 motosikletinde yeni bir kaportayı test edip, ön frenler üzerine yoğunlaştı. Testler boyunca motosikletinin durma ve dönmesini iyileştirmeyi amaçlayan milli sporcu, yükseltilmiş 2021 YZF-R1'de iyileştirmeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, testte birçok yeni parça denediklerini belirterek, "Yeni kurulum için çok çalıştık. Mutluyuz çünkü X-lastiği ile iyi bir tur attık, ancak nihai hızımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Q-lastiğinde iyi bir tur atamadık. Bir sonraki testte nasıl gideceğini göreceğiz. Ekibe teşekkür ederim, kış boyunca ve bu iki gün boyunca harika bir iş çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci senesini geçirecek milli sporcu Can Öncü de iki gün boyunca yeni takımı Puccetti Kawasaki??????? ile gelişimini sürdürdü.

Misano testini değerlendiren Can Öncü, "İki yüzü olan bir test yaşadım. Kaza yapana kadar test benim için pozitifti. Tur süresinden ziyade yarış temposunu yakalamak için çalıştım. Şimdi Mugello'daki CIV'de yarışmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcu Deniz Öncü, 19-21 Mart tarihlerinde Katar'da yapılacak sezon öncesi testleri için bu ülkeye gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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