Milli motosikletçiler İtalya ve Portekiz'de yarıştı
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Milli motosikletçiler İtalya ve Portekiz'de yarıştı

Milli motosikletçiler İtalya ve Portekiz'de yarıştı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Milli motosikletçiler, Portekiz ve İtalya'da farklı şampiyonalarda mücadele etti.

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Milli motosikletçiler, Portekiz ve İtalya'da farklı şampiyonalarda mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası Portekiz Grand Prix'sine cezası nedeniyle pit yolundan (5 saniye gecikmeli) başladı.

Genç sporcu, 21 turluk yarışı 15. sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, "Yarış benim için oldukça iyiydi. Zirve mücadelesine hazırdım ama verilen ceza ile bu mümkün olmadı. Yarış sırasında oldukça iyi tur süreleri yapmayı başardım. Bir puan aldım ve bu sezonki ilk puanımdı. Şimdi ne yapabileceğimi biliyorum. Bu yüzden Jerez'deki bir sonraki yarışa başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

İlayda Yağmur Yılmaz'dan ilk

Avrupa Kadınlar Kupası, İtalya'da 21 yarışçının katılımıyla yapıldı.

Mugello Pisti'nde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi İlayda Yağmur Yılmaz temsil etti.

Avrupa Kadınlar Kupası'nda ilk kez mücadele eden İlayda Yağmur Yılmaz, birinci yarışı 18'incilikle bitirdi.

Genç sporcu, bugün yapılan ikinci yarışta ise kırmızı bayrakla durdurulan mücadeleden 17. sırada ayrıldı.

Bahattin Sofuoğlu kürsüde

Dünya Supersport300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Mugello Pisti'ndeki İtalya Pist Şampiyonası SS300 sınıfının birinci yarışında ikinci oldu.

Milli sporcu, bugün yapılan SS300 sınıfının ikinci yarışında da damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Başlangıç ??prosedürüne uymadığı için 20 saniye ceza verilen Bahattin, yarışta 14. sırada yer aldı.

Bahattin Sofuoğlu, genel klasmanda haftayı 22 puanla 4. sırada kapattı.

İtalya Pist Şampiyonası'na misafir sürücü olarak katılan Can Öncü de SS600 sınıfının ilk yarışında 4'üncülüğü, ikinci yarışında ise 3'üncülüğü elde etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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