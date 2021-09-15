Milli motosikletçiler İspanya, San Marino ve Fransa'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak, hafta sonu İspanya, San Marino ve Fransa'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde kupa için ter dökecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 9. ayak yarışları, 17-19 Eylül tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada genel klasmanda 370 puanla ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), Katalonya ayağında birinciliğini korumaya çalışacak.

Organizasyonda 17 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlar, 18 Eylül Cumartesi günü öğleden önce Superpole (sıralama), TSİ 16.15'te hafta sonunun ilk yarışı yapılacak. 19 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole Yarışı, TSİ 16.15'te ikinci yarış start alacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, son yarıştaki başarısını İspanya'da da devam ettirmeye çalışacak.

Barselona Pisti'nde yapılacak şampiyonada Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü, 17 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 18 Eylül Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak Can Öncü, aynı gün TSİ 14.45'te ilk yarışta, 19 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Supersport 300 Şampiyonası da Barselona Pisti'nde düzenlenecek.

Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu, 17 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak. 18 Eylül Cumartesi günü sabah sıralamaya katılacak Bahattin Sofuoğlu, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start alacak. Organizasyonda 19 Eylül Pazar günü TSİ 14.45'te ikinci yarışlar yapılacak.

Deniz Öncü, sezona Misano'da devam edecek

Moto3 sınıfında üç kez ödül kürsüsüne çıkan milli sporcu Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3), 17-19 Eylül tarihlerinde FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağında mücadele edecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından San Marino'da organize edilen Moto3 Dünya Şampiyonası yarışları, 4,2 kilometre uzunluğa sahip Misano Pisti'nde düzenlenecek.

Deniz Öncü, 17 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara, 18 Eylül Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Sezonun 14. yarışı, 19 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak.

Asrın Rodi Pak 24 saat yarışında

Milli sporcu Asrın Rodi Pak, 17-19 Eylül tarihlerinde FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak.

Asrın Rodi Pak, Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde efsanevi Bol d'Or, organizasyonunda Metiss JBB takımında yer alacak.

Dünyanın ilk 24 saatlik motosiklet yarışı olan Bol d'Or, 18 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayıp 19 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da sona erecek.