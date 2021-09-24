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Milli motosikletçiler İspanya'da piste çıkacak

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Milli motosikletçiler İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunda İspanya'da zirve mücadelesi verecek.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunda İspanya'da zirve mücadelesi verecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonu 10. ayak yarışları 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'da yapılacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesindeki milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, 4,4 km uzunluğa sahip Jerez pistinde mücadele verecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 399 puanla lider durumda bulunan Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), İspanya ayağında zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Şampiyonada bugün serbest antrenmanlar, yarın öğleden önce Superpole (sıralama) ve TSİ 15.00'te hafta sonunun ilk yarışı yapılacak. 26 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole Yarışı, TSİ 15.00'te ise ikinci yarış start alacak.

Hedef kürsü

Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli sporcu Can Öncü, son yarışlardaki yükselen grafiğini İspanya'da da sürdürmeye çalışacak.

Jerez pistinde yapılacak şampiyonada Kawasaki Puccetti takımının 18 yaşındaki genç pilotu, bugün serbest antrenmanlara katılacak. 25 Eylül Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak Öncü, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 26 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu'nun yer aldığı Dünya Supersport 300 Şampiyonası da Jerez pistinde düzenlenecek.

Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil edecek genç sporcu, bugün serbest antrenmanlara çıkacak. 25 Eylül Cumartesi günü sabah sıralamaya katılacak Sofuoğlu, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start alacak. Şampiyonada 26 Eylül Pazar günü ise TSİ 16.15'te ikinci yarış başlayacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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