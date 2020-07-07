HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yeni sezon için "motorunu ısıtıyor"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen Dünya Süperbike Şampiyonası'nda piste çıkacağı gün için çalışmalarını sürdürüyor.

07.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:04

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen Dünya Süperbike Şampiyonası'nda piste çıkacağı gün için çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda çalışan milli sporcu Toprak, yeni sezon hazırlıklarına Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde devam ediyor.

Toprak, "2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası"nda PATA Yamaha Takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Sezona galibiyetle başlayan ve salgın nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Toprak, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak şampiyonada derece almayı hedefliyor.

"Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapamadığını fakat sezon ortasından sonra her yarışının podyumda geçtiğini söyledi.

Geçen yıl Fransa'daki yarışta 16. sırada start aldığını ve yarışı birincilikle bitirdiğini aktaran Toprak, bu yarışın kariyerinin en iyi mücadelesi olduğunu kaydetti.

Toprak, 2020'de sezonun ilk yarışına birincilikle başladığını ancak yarışlara koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verildiğini dile getirdi.

Normalleşme süreciyle yeniden başlayacak sezon hazırlıkları için "KNN54" kampında yer aldığını ifade eden milli sporcu Toprak, "Heyecanlı bir şekilde yarış tarihini bekliyoruz. Büyük bir takımda yarışıyorum. Beklentiler var, dünya şampiyonu olmak istiyorum. İnanılmaz bir heyecan var, bunun üstesinden geleceğime inanıyorum. Birkaç yarış sonrası o baskı, heyecanı üzerimden atacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Toprak, her sene olduğu gibi hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Onun için elimden geleni yapacağım. Ayrıca Red Bull şapkasını takmak, Red Bull adına yarışmak hayalimdi. Red Bull şapkasını takınca profesyonel bir sporcu oluyorsunuz. Onun için de başarı en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yeni sezon için 'motorunu ısıtıyor'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Spor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi Spor
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Spor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Spor
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Spor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Spor
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı 'son dakika' paylaşımı ile duyurdu
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yaşar Güler Esra Albayrak Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Coşkun Sabah Bülent Ersoy
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Bursa Temmuz Oyunlar
Şu an buradasınız: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yeni sezon için "motorunu ısıtıyor" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 12:54:22. #1.15#
title