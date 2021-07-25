Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Hollanda yarışında talihsizlikler yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Hollanda yarışında talihsizlikler yaşadı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Hollanda yarışında talihsizlikler yaşadı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabındaki ikinci yarışı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabındaki ikinci yarışı kaza nedeniyle tamamlayamadı. Bahattin Sofuoğlu ise Hollanda'da ikinci yarışında rakibiyle yaşadığı temas nedeniyle düştü, kaza sonrası yarışa dönen Sofuoğlu 32. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun beşinci etabının ikinci yarışı, Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde koşuldu.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden ve yarışa üçüncü cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, ABD pilot Garrett Gerloff'un teması sonucu düşerek finiş çizgisini göremedi.

Büyük Britanyalı pilotlardan Jonathan Rea birinciliği, Scott Redding ikinciliği elde etti.

Genel klasmanda Rea 243 puanla lider, Toprak ise 206 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Can Öncü, Hollanda'daki ikinci yarışta yedinci oldu.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ikinci yarışında rakibiyle yaşadığı temas nedeniyle düşerek kaza geçirdi.

Hollanda'da Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla zirve için mücadele eden ay-yıldızlı sporcu Bahattin, kaza sonrası yarışa tekrar geri dönerek devam etti ve damalı bayrağı 32. sırada geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hande Yener Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Muslera Can Bartu Metin Oktay Hakan Reçber Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Hollanda yarışında talihsizlikler yaşadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 19:30:26. #1.15#

title