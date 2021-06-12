Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki ilk yarışta 2. olarak podyuma çıktı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki ilk yarışta 2. olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki ilk yarışta 2. olarak podyuma çıktı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ilk yarışta 2. olarak podyuma çıktı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ilk yarışta 2. olarak podyuma çıktı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İtalya'nın 4.2 kilometre uzunluğa sahip Misano Dünya Pisti "Marco Simoncelli"deki yarışı ikinci sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan milli motosikletçi, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla İtalya ayağının ilk yarışında rakipleriyle başa baş mücadele etti. 21 tur süren yarış sonunda Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyuma çıktı.

Yarışı, Michael Ruben Rinaldi birinci, Jonathan Rea ise üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, "Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da yapılan Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışını 2. sırada bitirdi. Büyük bir başarıya imza atan sporcumuzu tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla yarışan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, pole pozisyonundan başladığı Dünya Supersport300 İtalya yarışında rakibi Victor Steeman ile yaşadığı temas sonucu mücadeleyi tamamlayamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki ilk yarışta 2. olarak podyuma çıktı - Haberler Spor
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