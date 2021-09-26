Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ilk yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ilk yarışta birinci oldu.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'daki Jerez Pisti'nde ilk yarış için piste çıktı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla yarışan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçerek, podyuma çıktı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi.

Şampiyonada genel klasmanda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 424 puanla liderliğini korurken, 418 puanla Jonathan Rea ikinci sırada, 355 puanla Scott Redding de üçüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonada bugün TSİ 15.00'te ikinci yarış start alacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

 İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, İstanbul'da konuk ettiği Fransa'yı 3-0 yenerek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Mustafa Denizli Cüneyt Çakır Balotelli Mesut Özil
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:45:48. #1.12#