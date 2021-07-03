Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de birinci oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabındaki ilk yarışı zirvede tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabındaki ilk yarışı zirvede tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ilk yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 13. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirerek önemli bir başarı elde etti. Kawasaki sürücülerinden Jonathan Rea ikinci, Alex Lowes ise üçüncü oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışı da kazanmıştı.

Şampiyonada dördüncü ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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