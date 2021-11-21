Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışını 4. sırada bitirdi
2021 Dünya Superbike (WorldSBK) şampiyonu milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. sırada tamamladı.
2021 Dünya Superbike (WorldSBK) şampiyonu milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. sırada tamamladı.
Uluslararası Mandalika Pisti'nde sabah 06.15'te başlayan ilk yarışta dünya şampiyonluğunu garantileyen Razgatlıoğlu'nun aynı pistteki ikinci yarışı hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Yağış nedeniyle 21 turdan 12 tura düşürülen ikinci yarışa dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, TSİ 11.35'te pole pozisyonundan başladı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun 37. yarışında 4. oldu.Endonezya'daki son yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Scott Redding ise ikinci, BMW pilotu Michael Van Der Mark ise üçüncü sırada tamamladı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri