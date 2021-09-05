Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü birinciliğini kazandı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü birinciliğini kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağına damgasını vurdu.

Ay-yıldızlı motosikletçi, 4,4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde bugünkü ikinci yarışa birinci cepten başladı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve üst üste dördüncü birinciliğini elde etti.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da dünkü ilk yarış ve bugünkü Superpole yarışının yanı sıra sezonun İspanya'daki 7. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirmişti.

Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ardından Türk bayrağıyla motosiklet üzerinde pisti turladı.

Milli motosikletçi, bu yarışla kariyerinin 14'üncü, bu sezon ise 9'uncu birinciliğini kazandı.

Fransa'daki ikinci yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında Jonathan Rea'nin 13 puan önünde 373 puanla liderliğini sürdürdü.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu üç yarışı birden kazandığının ve bunu başaran üçüncü isim olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu, bu yıl hedeflerimden biriydi ve gerçekleştirdim. Motosikleti her yarışta daha da geliştirdik, çok mutluyum. Her yarışa ayrı odaklanıyorum, her yarışı kazanmak istiyorum. Çok mutluyum. Katalonya'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Gülşen Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Marcao Muslera Max Meyer Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 16:13:19. #1.14#

title