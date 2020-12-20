Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:42
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA'nın

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorisindeki üç fotoğrafı oyladı.

Toprak Razgatlıoğlu, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy verdi.

Milli sporcu, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasını konu alan "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu tercihini, Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler" adlı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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