Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 257 Km Hızla Giderken Kaza Yaptı
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bu sabahki antrenman turlarında 257 km hızla giderken kaza yaptı. Kenan, sağ kolundan ve sol ayağından yaralandı.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, bu sabahki antrenman turlarında feci bir kaza yaptı.
257 km hızla kaza yapıp sağ kolundan yaralanan ve sol ayağında büyük bir delik olduğu ifade edilen Sofuoğlu, buna rağmen sıralama turlarına katıldı.
YARINKİ YARIŞTA YER ALACAK
Sıralama turunda üçüncü sırayı kapan milli motosikletçi, yarın Avustralya'da yapılacak yarışta yer alacağını, önümüzdeki hafta ise ameliyat olacağını belirtti.
Sofuoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Zor nefes alıyordum, leğen kemiğimin kırıldığını düşündüm. Sonradan vücudumda yanıklar olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.
24 SAATTE NORMALE DÖNECEK
Öte yandan Pirelli yarış direktörü Giorgio Barbier, kazanın tekerleğin yanından kabarcıkların atması sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Sofuoğlu'nun vücudunun normal hale gelmesi için 24 saate ihtiyacı bulunuyor.
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Bu neyin kafası kenan? Yanlış hatırlamıyosam iki abini kaybettin bu spor yüzünden...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yeter artık, şimpiyonluk da bir yere kadar arkadaş o seni bırakmadan sen onu bırak. illa ölmeyi beklemene gerek yok hayranlarını üzme. onlarla hayatı yaşayarak şampiyonluğunu paylaşabilirsin. bırak artık bu işi biz seni asla unutmayacağız.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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artık yeter bu spor degil bu kazalar çok arttı bu ararlar Allah cc korumuşCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bu spor değil. Ölüm ile dalga geçme. Ailen ile ilgilen onların yanında ol. Rahmetli kardeşin gibi olmasın kaderin.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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birsey olmamis kenan abim ile gurur duyuyorum fakat bu aralar cok kaza yapiyor zor is tehlikeli is ailesi sevenleri var kendini tum dunyaya kanitladi zaten o kadar dunya sampiyonlugu var artik birakmasi gerektigini dusunuyorum genc motosikletcileri egitmeli kendi risk almamaliCevap Yaz 9 Yayından Kaldır