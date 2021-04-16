Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda piste çıkıyor
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Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda piste çıkıyor

Milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası'nda piste çıkıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Kadın motosiklet yarışlarının en büyüğü olarak nitelendirilen Avrupa Kupası'nda mücadele edecek ilk Türk motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, yarın ve 18 Nisan Pazar günü İtalya'da yarışacak.

Kadın motosiklet yarışlarının en büyüğü olarak nitelendirilen Avrupa Kupası'nda mücadele edecek ilk Türk motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz, yarın ve 18 Nisan Pazar günü İtalya'da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İlayda Yağmur Yılmaz, Avrupa Kadınlar Kupası için İtalya'nın Uluslararası Mugello Pisti'nde bugün serbest antrenman ve sıralamalarda ter dökecek.

Avrupa'nın en iyi 23 kadın motosikletçisine karşı mücadele edecek milli sporcu, bu organizasyonda Türkiye adına piste çıkan ilk isim olacak.

İlayda Yağmur Yılmaz, kupada birinci ayak yarışında yarın TSİ 18.00'de, ikinci yarışta ise 18 Nisan Pazar günü TSİ 12.00'de pistteki yerini alacak.

Deniz Öncü Portekiz, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü İtalya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Moto3 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları için Portekiz'in Portimao şehrinde 4 bin 600 metre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde bugün serbest antrenmanlarda mücadele edecek.

Deniz Öncü, yarın sıralamalara katılacak ve sezonun üçüncü ayak yarışında 18 Nisan Pazar günü TSİ 13.20'de pistteki yerini alacak.

Ay-yıldızlı motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, İtalya Pist Şampiyonası'nda (ELFCIV Campionato Italiano Velocita) bugün serbest antrenmanlarda boy gösterecek.

Uluslararası Mugello Pisti'nde gerçekleştirilecek, SS300 sınıfında Bahattin Sofuoğlu, SS600 sınıfında ise Can Öncü'nün Türkiye'yi temsil edeceği organizasyona, 12 ülkeden 130 yarışçı katılacak.

Organizasyonda, yarın birinci yarışlar, 18 Nisan Pazar günü de ikinci yarışlar yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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