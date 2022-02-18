Milli motosikletçi Deniz Öncü yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdürüyor

Türkiye'yi Dünya Moto3 Şampiyonası'nda temsil eden milli motosikletçi Deniz Öncü, yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu gözetiminde bu seneye şampiyonluk hedefiyle başlayan milli sporcu, İspanya'da yapılan Moto3 testlerinde en iyi ikinci zamana imza attı.

Testin ilk günü kaza yapmasına rağmen ikinci gün tekrar Jerez Pisti'ne çıkan Spor Toto Kulübü'nün genç sporcusu Deniz Öncü, 1.46.513'lük zamanıyla en iyi ikinci dereceyi gerçekleştirdi.