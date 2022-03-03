Milli motosikletçi Deniz Öncü sezona Katar'da başlayacak - Haberler

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Milli motosikletçi Deniz Öncü sezona Katar'da başlayacak

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Milli motosikletçi Deniz Öncü sezona Katar'da başlayacak

Milli sporcu Deniz Öncü, FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda üçüncü sezonuna Katar'da başlayacak.

Milli sporcu Deniz Öncü, FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda üçüncü sezonuna Katar'da başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonanın 21 ayaklık 2022 sezonu, 4-6 Mart tarihlerinde Katar'da start alacak.

Katar'ın Doha şehrinde yapılacak organizasyonun yarışları 5,4 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Lusail pistinde koşulacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu bu sezon ilk üçte yer almaya çalışacak.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla sezonun üçüncü ayağına 4 Mart Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak, 5 Mart Cumartesi günü de sıralamalarda yarışacak. Sezonun açılış mücadelesi ise 6 Mart Pazar günü TSİ 15: 00'te 18 tur üzerinden yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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