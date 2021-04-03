Milli motosikletçi Deniz Öncü, Katar'daki yarışa pit yolundan başlayacak
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Katar'daki yarışa pit yolundan başlayacak

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Katar'daki yarışa pit yolundan başlayacak

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Deniz Öncü, sıralama turunda yaptığı kaza nedeniyle Katar'da düzenlenecek ikinci ayak yarışına pit yolundan başlayacak.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Deniz Öncü, sıralama turunda yaptığı kaza nedeniyle Katar'da düzenlenecek ikinci ayak yarışına pit yolundan başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da etkili olan kuvvetli rüzgar, Uluslararası Losail Pisti'nde yarın yapılacak yarışın sıralama turlarını zorlaştırdı.

Deniz Öncü, ilk turda kaza yaparak sıralamayı tamamlayamadı.

Yarışa pit yolundan başlayacağını belirten Deniz, "Elimden gelenin en iyisini yapmak ve sıralamada neleri başarabileceğimi görmek istedim. Baştan itibaren zamanı denedim ama maalesef kaza geçirdim. Neyse ki iyiyim. Rüzgar ve etrafta uçuşan kumlar nedeniyle tutuş ideal değildi ve düşmekten kaçamadım. Yine de yarın yarışın tadını çıkarabileceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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