Milli motosikletçi Deniz Öncü Katar'da düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 20. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Katar'da düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk tur yarışında yaşadığı kaza nedeniyle yarışı 20. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Katar'da düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk tur yarışında yaşadığı kaza nedeniyle yarışı 20. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde yapıldı.

Organizasyonda Red Bull KTM Tech3 takımıyla Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü 19. sıradan başladığı yarışın ilk turunda kaza yaparak düştü. Buna rağmen yarışa devam eden 17 yaşındaki milli sporcu, ön grubu yakalamaya çalışsa da sezonun açılış ayağını 20. sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli motosikletçi Deniz Öncü, yarış sonucundan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Yarış öncesi kendini gayet rahat hissettiğini anlatan Deniz, "Çünkü çok iyi hislerim vardı. Ama maalesef ilk turda altıncı virajda bir hata yaptım. O zamana kadar birçok sürücüyü geçmiştim ancak biraz risk aldım ve bu çok fazlaydı. Başka bir rakibime dokundum ve düştüm. Bu tamamen benim hatamdı. Bunun için çok üzgünüm. Şimdi Katar'da bir haftamız daha var. İkinci şansımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ikinci ayak yarışı ise 4 Nisan Pazar günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu