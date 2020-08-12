Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da piste çıkacak
Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yer alan milli motosikletçi Deniz Öncü, 14-16 Ağustos'ta 5. ayak yarışında mücadele verecek.
12.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:18
Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yer alan milli motosikletçi Deniz Öncü, 14-16 Ağustos'ta 5. ayak yarışında mücadele verecek.
"Red Bull KTM Tech 3" sporcusu 17 yaşındaki Deniz, 4,3 km uzunluğa sahip Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'nde üst sıralarda yer almak için yarışacak.
Şampiyonada 14 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlar yapılacak, 15 Ağustos Cumartesi günü ise sıralama turuna geçilecek.
Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 23 turdan oluşan 5. ayağında motosikletçiler, 16 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de pistte birincilik mücadelesi verecek.
Kaynak: AA