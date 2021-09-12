Milli motosikletçi Deniz Öncü, Aragon'daki yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağında ikinci olarak podyum sevinci yaşadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Red Bull KTM Tech3 adına yarışan Deniz Öncü, Aragon Grand Prix'sine 6. sıradan başladı.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, uzun süre lider götürdüğü yarışta damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmeyi başardı.

Bu sezon üçüncü kez podyuma çıkan milli motosikletçi, Avusturya'da ikincilik, Barselona'da ise üçüncülük elde etmişti.

Moto3 takviminde sezonun 14. yarışı, 17 Eylül'de Misano'da koşulacak.