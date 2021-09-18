Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman seansında kaza yaptı - Haberler Spor
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman seansında kaza yaptı

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman seansında kaza yaptı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağında kaza yaptı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağında kaza yaptı.

Red Bull KTM Tech3 adına yarışan Deniz Öncü, San Marino'daki Misano Pisti'nde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında geçirdiği kaza sonucu yerde kaldı. Kaza sonrasında kırmızı bayraklarla seansa ara verilirken, sağlık ekipleri 18 yaşındaki sporcuya müdahale etti.

MotoGP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık merkezine götürülen milli motosikletçinin bilincinin açık olduğu ve yarın sabaha kadar kontrol altında tutulacağı kaydedildi.

Haziran ayında şampiyonanın Almanya'daki ayağında da rakibi Romano Fenati'nin çarpması sonucu motosikletinden düşen milli sporcu, yarışa dönmüş ve 16. olmuştu.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, bu sezon üç kez podyuma çıkma başarısı göstermişti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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Haber: Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman seansında kaza yaptı - Haberler Spor
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