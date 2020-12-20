Milli motosikletçi Deniz Öncü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:26
Milli motosikletçi Deniz Öncü, AA'nın

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Deniz Öncü, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğraf oy kullandı.

Milli motosikletçi, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" isimli fotoğrafını seçti.

Bu fotoğrafı oylamasına ilişkin Deniz Öncü, "Hamilton, Türkiye yarışının favori ismiydi. O hafta sonu antrenman ve sıralamalarda iyi iş çıkarmamasına rağmen yarış günü klasını gösterdi. Şampiyon gibi mücadele edip adını motor sporları tarihine yazdırdı. 7 kez şampiyon olmak Formula 1'de hiç kolay bir iş değil. Bu nedenle bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

Haber kategorisinde oyunu Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" isimli fotoğrafı için kullanan milli sporcu, yaşam kategorisinde de Juancho Torres'in "Kolombiya'da okullarda ev yapımı maskeler" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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