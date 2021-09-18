Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 5. oldu - Haberler Spor
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Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 5. oldu

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya ayağında ilk yarışta 5. oldu.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya ayağında ilk yarışta 5. oldu.

Ay-yıldızlı sporcu Can Öncü, İspanya'da 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde mücadele etti.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Öncü, şampiyonanın İspanya ayağında ilk yarışta damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha takımından Andy Krummenacher birinci, yine Yamaha'dan Manuel Gonzalez ikinci, Kawasaki'den Raffaele de Rosa ise üçüncü sırada tamamladı.

Şampiyonada milli motosikletçi Can Öncü, genel klasmanda 103 puanla 8. sırada yer alıyor.

Can Öncü, yarın TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da 5. oldu - Haberler Spor
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