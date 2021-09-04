Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da 8. oldu
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Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da 8. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da 8. oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 8. oldu.

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 8. oldu.

Organizasyonda sezonun 8. ayağında Fransa'nın 4.4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde bugün koşulan ilk yarışta Can, damalı bayrağı 8. sırada geçti.

Yarışı, Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, yine Yamaha pilotu Steven Odendaal ikinci, diğer bir Yamaha pilotu Jules Cluzel ise üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda genel klasmanda, 282 puanla Dominique Aegerter birinci, 230 puanla Steven Odendaal ikinci, 165 puanla Kawasakı pilotu Philipp Oettl ise üçüncü sırada yer alıyor.

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Can Öncü ise genel klasmanda 74 puanla 9. sırada bulunuyor. Milli motosikletçi Can Öncü, yarın TSİ 13.30'da Fransa'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Öte yandan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Fransa'da ilk yarışta bitime 4 tur kala kaza yaptı ve yarış dışı kaldı.

Şampiyonada yarın TSİ 14.45'te ikinci yarışlar yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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