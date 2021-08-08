Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'daki ikinci yarışta 9. oldu
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Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'daki ikinci yarışta 9. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'daki ikinci yarışta 9. oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya'daki beşinci ayağında ikinci yarışı 9. sırada bitirdi.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya'daki beşinci ayağında ikinci yarışı 9. sırada bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan ay-yıldızlı motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 4,2 kilometrelik Most Pisti'ndeki ikinci yarışı 9. tamamladı.

Avusturya'da dün gerçekleştirilen FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı sıralama turlarında birinci olarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan ve bu organizasyonda birincilik elde eden ilk Türk sporcu olan milli motosikletçi Deniz Öncü, bugünkü yarışta büyük bir talihsizlik yaşadı.

Yanlış lastik tercihi sonucu yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalan Deniz Öncü, Avusturya'nın Red Bull Ring Pisti'ndeki mücadeleden 21. sırada ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Islak ilan edilen Avusturya yarışıyla ilgili Deniz Öncü, "Yarış hiç beklediğim gibi değildi. Startta, gridin (sıralama) en arkasına gitmem gerektiğini öğrendik. İlk pole pozisyonumu kullanamadım. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım." açıklamasında bulundu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport300 Şampiyonası'nın Çekya ayağında Most Pisti'nde dünkü ilk yarışı 5. sırada tamamlamasına karşın, bugünkü ikinci yarışı teknik problemden dolayı bitiremedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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