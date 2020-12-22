Milli motosikletçi Can Öncü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Milli motosikletçi Can Öncü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:20
Milli motosikletçi Can Öncü, AA'nın

Milli motosikletçi Can Öncü, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Can Öncü, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy veren Can Öncü, yaşam kategorisinde ise Suriye'nin İdlib şehrinde ağır bir deri hastalığı olan "Pemfigus"a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah'ın yüzü ve vücudunun birçok bölgesindeki yaralarından kurtulması için yardım elini beklediğinin belirtildiği Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem" isimli fotoğrafını oyladı.

Milli sporcu, haber kategorisinde de Mehmet Emin Mengüarslan'ın İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasını anlatan "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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