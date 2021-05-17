Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 5. oldu
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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 5. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da 5. oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağında 5. olarak pilotlar klasmanında üçüncülüğünü korudu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağında 5. olarak pilotlar klasmanında üçüncülüğünü korudu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası (ELFCIV Campionato Italiano Velocita) ikinci ayağında yarıştı.

Oldukça çekişmeli geçen Misano yarışlarında her iki mücadeleyi de 5. sırada tamamlayan Bahattin Sofuoğlu, bu sonuçla genel klasmandaki üçüncülüğünü devam ettirdi.

Milli sporcu, yarış sonu yaptığı açıklamada, "Bu haftaki İtalya Şampiyonası yarışlarını 5. sırada bitirmek nasip oldu. Şampiyonadaki mücadelem sürüyor. Önümde birkaç yarış daha var. Allah'ın izniyle daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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