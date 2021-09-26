Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 10. ayağında son yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 10. ayağında son yarışta birinci oldu.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya'da Endülüs Özerk Bölgesi'nin Jerez de la Frontera kentinde bulunan Jerez Pisti'nde, 13 turluk ikinci yarışta mücadele etti.

Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu Bahattin Sofuoğlu, organizasyonda bugün TSİ 16.15'te başlayan ikinci yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçerek, İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı, Kawasaki pilotu İnigo İglesias ise ikinci sırada, diğer Kawasaki pilotu Yuta Okaya üçüncü sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bu başarısıyla İspanya'da üst üste 4. kez podyum sevinci yaşadı.

Bahattin Sofuoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen sene dünya şampiyonasında ilk galibiyetimizi ve ilk podyumumuzu da burada yaşamıştık ve 2021'de de kazandık. Benim en iyi yarışımdı, büyük bir fark yakaladık, hızımız çok iyiydi. Çok mutluyum, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ustalarımdan aldığım desteğe çok teşekkür ediyorum. Takımımdan aldığım desteğe çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Portekiz'de Portimao'daki yarışta da güzel şeyler olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İspanya'da dün, bu pistte Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın ilk yarışında meydana gelen kazada yaralanan İspanyol pilot Dean Berta Vinales, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Kaza nedeniyle dünkü yarışlar iptal edilmişti.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu.

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hulusi Akar
Magazin İbrahim Tatlıses Özge Özpirinçci
Spor Marcao Mesut Özil Alper Ulusoy
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 17:34:03. #1.11#