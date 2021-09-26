Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da son yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 10. ayağında son yarışta birinci oldu.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya'da Endülüs Özerk Bölgesi'nin Jerez de la Frontera kentinde bulunan Jerez Pisti'nde, 13 turluk ikinci yarışta mücadele etti.

Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu Bahattin Sofuoğlu, organizasyonda bugün TSİ 16.15'te başlayan ikinci yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçerek, İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı, Kawasaki pilotu İnigo İglesias ise ikinci sırada, diğer Kawasaki pilotu Yuta Okaya üçüncü sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, bu başarısıyla İspanya'da üst üste 4. kez podyum sevinci yaşadı.

Bahattin Sofuoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen sene dünya şampiyonasında ilk galibiyetimizi ve ilk podyumumuzu da burada yaşamıştık ve 2021'de de kazandık. Benim en iyi yarışımdı, büyük bir fark yakaladık, hızımız çok iyiydi. Çok mutluyum, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ustalarımdan aldığım desteğe çok teşekkür ediyorum. Takımımdan aldığım desteğe çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Portekiz'de Portimao'daki yarışta da güzel şeyler olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İspanya'da dün, bu pistte Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın ilk yarışında meydana gelen kazada yaralanan İspanyol pilot Dean Berta Vinales, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Kaza nedeniyle dünkü yarışlar iptal edilmişti.