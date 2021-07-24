Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışında 5. oldu.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışında 5. oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde Türkiye adına yarıştı.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışını 5. sırada tamamladı.

Öte yandan bir diğer milli motosikletçi Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışını yedinci sırada bitirdi.

Dünya Supersports 300 ve Dünya Supersport Şampiyonalarında Hollanda ayağının ikinci yarışları yarın yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Kadir Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 17:54:35. #1.14#

title