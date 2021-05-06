Milli motokrosçular hafta sonu Avrupa'da piste çıkacak
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Milli motokrosçular hafta sonu Avrupa'da piste çıkacak

Milli motokrosçular hafta sonu Avrupa'da piste çıkacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motokrosçular, Romanya'da düzenlenecek Avrupa 65-85 ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonalarında mücadele edecek.

Milli motokrosçular, Romanya'da düzenlenecek Avrupa 65-85 ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonalarında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon başkent Bükreş'te TCS Racing Park'ta 7-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın genç ve Balkanların en iyi motokrosçularını bir araya getirecek yarışlarda Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek.

MX1 sınıfında Şakir Şenkalaycı, Volkan Özgür, MX2 sınıfında Emircan Şenkalaycı, Doğukan Doğanay, 85 cc sınıfında Baran Bulut Kocaman, Ahmed Buğra Geren ve 65 cc sınıfında da Efe Okur, Berat Şenkalaycı yarışacak.

Ay-yıldızlı genç motokrosçuların mücadele edeceği Avrupa 65-85 ve BMU Motokros Şampiyonalarının açılış ayağının serbest antrenman ve sıralama turları 8 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Şampiyonada 9 Mayıs Pazar günü ise milli sporcular sezonun ilk kupaları için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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