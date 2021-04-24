ŞANLIURFA - Milli masal kahramanları amigurumi bebeklerde hayat buluyor
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ŞANLIURFA - Milli masal kahramanları amigurumi bebeklerde hayat buluyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kursiyer kadınlar, amigurumi sanatıyla unutulmaya yüz tutmuş milli masal kahramanlarının bebeklerini yapıyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kursiyer kadınlar, amigurumi sanatıyla unutulmaya yüz tutmuş milli masal kahramanlarının bebeklerini yapıyor.

Halfeti Halk Eğitim Merkezinde kadınlara meslek kazandırmak ve aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla çok sayıda kurs düzenleniyor.

Bunların arasında yer alan amigurumi kursuna katılanlara, örgü bebek yapımı usta öğreticiler tarafından gösteriliyor. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş Türk masal kahramanları belirlenerek, bunların oyuncak bebekleri yapılmaya başlandı.

Kursta, Nasrettin Hoca, İmdi Dede, Keloğlan, Mercan Kız, Bit Hatun, Pire Bey, Deli Dumrul gibi masal kahramanları, kursiyer kadınların hazırladığı bebeklerde hayat buluyor.

Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, AA muhabirine, projeye katılan kursiyerlerin çok istekli ve mutlu olduğunu söyledi.

Kursa katılan 10 kadına amigurumi sanatının öğretildiğini anlatan Arıkan, "Milli masal kahramanların tasarımları usta öğreticilerimiz tarafından yapıldı ve bu tasarımlarla seri bir üretime başlanacaktır. Amacımız, dışarıdan gelen oyuncaklardan ziyade hem ülkemize mal olan milli kahramanları çocuklarımıza oyuncak olarak sunmak hem de milli kültürümüzü aşılamaktır." dedi.

Arıkan, tasarımını yaptıkları bebekleri Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla anaokulları ve birinci sınıf öğrencilerine dağıtmayı planladıklarını kaydetti.

"Bebekler kanserojen içermeyen doğal iplerden yapılıyor"

Kursun usta öğreticisi Raziye Oğuz da bugün birçok çocuğun milli masal kahramanlarını tanımadığını söyledi.

Çocukların bu bebekler sayesinde masal kahramanlarını tanıyıp seveceğini belirten Oğuz, "Bebeklerimiz kanserojen içermeyen doğal iplerden yapılıyor. Gözlerini de ipliklerden işliyoruz ki tamamen doğal ürünlerden üretilmiş olsun. Örünler organik olduğu için makinede yıkanarak temizlenebiliyor ve uzun süre kullanılabiliyor." dedi.

Kursiyerlerden Semra Çetintaş ise organik bebekler örmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bebekleri amigurumi sanatıyla örmeyi kursta öğrendiğini dile getiren Çetintaş, "İŞKUR üzerinden bu kursa katıldım. Kursta hem zamanımı değerlendiriyorum hem de harçlığımı çıkarıyorum. Kurstan çok memnunum, severek işimi yapmaya devam ediyorum." diye konuştu.

ŞANLIURFA - Milli masal kahramanları amigurumi bebeklerde hayat buluyor
ŞANLIURFA - Milli masal kahramanları amigurumi bebeklerde hayat buluyor
ŞANLIURFA - Milli masal kahramanları amigurumi bebeklerde hayat buluyor
ŞANLIURFA - Milli masal kahramanları amigurumi bebeklerde hayat buluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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