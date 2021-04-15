Milli masa tenisçisi Özge Yılmaz, dünya sıralamasında 16. oldu

Kocasinan Belediyespor'un ve Masa Tenisi Milli Takımı'nın genç sporcusu Özge Yılmaz'ın, 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Ferdi Sıralaması'nda 16. olarak Türkiye tarihine geçtiği bildirildi.

Kocasinan Belediyespor'un ve Masa Tenisi Milli Takımı'nın genç sporcusu Özge Yılmaz'ın, 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Ferdi Sıralaması'nda 16. olarak Türkiye tarihine geçtiği bildirildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından altyapı yaş gruplarındaki faaliyetlerini tekrar gerçekleştirme kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda da 13 Nisan 2021'de ilk kez 13, 15, 17 ve 19 yaş altı dünya sıralamaları yayımlandı.

Sıralamada Kocasinan Belediyespor masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz, 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Ferdi Sıralaması'nın 16. sırasında yer aldı ve Türkiye adına bu yaş grubunda bugüne kadarki en yüksek seviyeye erişti.

Açıklamada, "Sporcumuz, antrenörlerimiz ve emeği geçen herkesi bu büyük başarıdan dolayı yürekten tebrik ediyor ve kendileriyle gurur duyuyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil