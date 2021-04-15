Milli masa tenisçisi Özge Yılmaz, dünya sıralamasında 16. oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli masa tenisçisi Özge Yılmaz, dünya sıralamasında 16. oldu

Milli masa tenisçisi Özge Yılmaz, dünya sıralamasında 16. oldu
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Kocasinan Belediyespor'un ve Masa Tenisi Milli Takımı'nın genç sporcusu Özge Yılmaz'ın, 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Ferdi Sıralaması'nda 16. olarak Türkiye tarihine geçtiği bildirildi.

Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

Kocasinan Belediyespor'un ve Masa Tenisi Milli Takımı'nın genç sporcusu Özge Yılmaz'ın, 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Ferdi Sıralaması'nda 16. olarak Türkiye tarihine geçtiği bildirildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından altyapı yaş gruplarındaki faaliyetlerini tekrar gerçekleştirme kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda da 13 Nisan 2021'de ilk kez 13, 15, 17 ve 19 yaş altı dünya sıralamaları yayımlandı.

Sıralamada Kocasinan Belediyespor masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz, 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Ferdi Sıralaması'nın 16. sırasında yer aldı ve Türkiye adına bu yaş grubunda bugüne kadarki en yüksek seviyeye erişti.

Açıklamada, "Sporcumuz, antrenörlerimiz ve emeği geçen herkesi bu büyük başarıdan dolayı yürekten tebrik ediyor ve kendileriyle gurur duyuyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mustafa Destici Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Demet Özdemir Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli masa tenisçisi Özge Yılmaz, dünya sıralamasında 16. oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:44:07. #1.15#

title