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SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladıİSTANBUL,(DHA) - Milli masa tenisi sporcusu Ece Haraç, ilk lig maçına galibiyetle başladı.

SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

İSTANBUL,(DHA) - Milli masa tenisi sporcusu Ece Haraç, ilk lig maçına galibiyetle başladı.

Türkiye'den Almanya'ya transfer olan en genç sporcu unvanının sahibi Ece Haraç, Kadınlar 2'nci Ligi takımlarından SV SCHOTT Jena ekibi ile ilk lig maçına çıktı. Bundesliga'da oynayan tek kadın temsilcimiz, SV SHOTT Jena'nın kendi evinde TTC Langweid ile oynadığı maçta, ilk çift karşılaşmasında rakiplerini Kazak takım arkadaşı Lavrova ile 3-1 yenerek takımını 1-0 öne geçirdi. Daha sonra iki tek maçına çıkan Ece Haraç, Vietnam asıllı İtalyan Le Thi Hong Loan'ı 3-1, İngiliz Charlotte Bardsley'i ise 3-2 mağlup ederek takımına 2 galibiyet daha kazandırdı. Jena'nın sahadan 6-2 galip ayrıldığı maçta ev sahibi takıma diğer galibiyetleri Lavraova (2) ve Hollandalı Van Lierop kazandırdı.

SV SCHOTT Jena ligdeki 2'nci maçında 9 Ekim 2021 cumartesi günü sahasında TuS Uentrop'u konuk edecek.

3 GALİBİYET ALAN İLK TÜRK SPORCU

Ece Haraç, Tayland'ın Korat kentinde, 25 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Masa Tenisi 2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmişti. Daha önce Dünya, Balkanlar, Avrupa Şampiyonu ve Türkiye Şampiyonlukları bulunan milli sporcu, 2019 yılında ilk kez katıldığı Masa Tenisi Dünya Gençler Şampiyonası'nda 3 galibiyet alan ilk Türk sporcusu unvanını elde etmişti.

2021 AVRUPA TAKIMLAR ŞAMPİYONASI ELEMELERİ FİNALİNDE MÜCADELE EDECEK

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek, Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etmişti. Milli sporcu Ece Haraç'ın da yer alacağı şampiyonanın finalleri, 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek.

SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı

SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SPOR Milli masa teniscimiz Ece Haraç, Almanya'da galibiyetle başladı - Haberler
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