Milli masa tenisçiler olimpiyat elemelerine hazırlanıyor
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Milli masa tenisçiler olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

03.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:22
Milli masa tenisçiler olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

Masa Tenisi Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Elemeleri hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Masa Tenisi Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Elemeleri hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde kamp yapıyor.

9 Şubat'ta sona erecek kampta olimpik A Milli Takım sporları İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya'nın yanı sıra Ali Afşin Gül, Ziver Yılmaz Tugay Yılmaz ve Tarık Saim Özbek yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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